ЦТАК: Ким Чен Ын посетил оборонные институты КНДР

Лидер КНДР ознакомился с ходом разработки ключевых военных технологий.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне ряд оборонных научно-исследовательских институтов, где ознакомился с ходом разработки ключевых военных технологий, включая композитную броню и различные системы защиты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время визита 11 и 12 сентября он руководил работой Научно-исследовательского института броневых вооружений и Института электронных вооружений при Академии национальной обороны.

Ким Чен Ын заслушал доклады о достижениях, полученных в результате совместных исследований институтов и конструкторского бюро танкостроения. В частности, он детально ознакомился с разработкой специальной композиционной брони, проходящей испытания комплекса активной защиты, которая находится на завершающей стадии внедрения, а также с различными проектами защитных конструкций, предназначенных для отражения атак сверху.

Лидер страны высоко оценил успешное создание и применение оборудования для направленного инфракрасного излучения, радиопомех и систем активной и пассивной защиты, подчеркнув их значительный вклад в усиление боеспособности бронетанковых войск КНДР.

Ранее стало известно, что в КНДР разработали твердотопливный двигатель большой тяги, который планируется применять для межконтинентальной ракеты «Хвасон-19» и межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения «Хвасон-20».

