ЦТАК: Ким Чен Ын посетил оборонные институты КНДР

Ким Чен Ын заслушал доклады о достижениях, полученных в результате совместных исследований институтов и конструкторского бюро танкостроения. В частности, он детально ознакомился с разработкой специальной композиционной брони, проходящей испытания комплекса активной защиты, которая находится на завершающей стадии внедрения, а также с различными проектами защитных конструкций, предназначенных для отражения атак сверху.