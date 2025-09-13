«Моссад» отказался от своего плана по ликвидации лидеров ХАМАС из-за Катара

«Внешняя разведка Израиля отказалась реализовать разработанный ею в последние недели план по использованию агентов на местах для убийства лидеров ХАМАС», — говорится в статье.
Глава «Моссада» Давид Барнеа высказался против ликвидации чиновников ХАМАС в Катаре. Он опасался, что такое решение могло бы разрушить отношения, которые он и его ведомство выстраивали с катарцами.
Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара. Целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В организации опровергли появившиеся слухи о ликвидации лидеров. После удара Катар прекратил посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе.