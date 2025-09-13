Тайная вторая жизнь: как в РФ спасаются Асад, Янукович, Сноуден и другие

В России находят убежище политики, которых преследуют прозападные силы. Aif.ru узнал, как они живут на новой родине.
Одним из таких переселенцев стал бывший президент Сирии Башар Асад, который был вывезен с семьей после госпереворота в стране. Свое 60-летие он встретил 11 сентября уже в России. Эвакуация, как утверждает сам экс-президент, не планировалась заранее. Решение о ней было принято после атаки дрона на базу Хмеймим. В России политик избегает публичности.
Башар Асад.
Ранее: президент Сирии.
Сейчас: житель элитного района Москвы.
Власти РФ не раскрывают место проживания бывшего сирийского лидера из-за мер безопасности. Известно, что вместе с ним в Москву прибыли члены семьи. Его старший сын, Хафез аль-Ассад, ранее окончил магистратуру в МГУ и защитил диссертацию по математике.
В западных СМИ периодически появляются сообщения о том, что бывший сирийский лидер ведет в Москве роскошную жизнь, упоминаются квартиры и дорогое имущество, однако достоверных подтверждений этому нет. Возможные политические планы Асада на будущее остаются неясными.
«Сейчас существует очень серьёзная угроза его безопасности. Думаю, полноценная публичная деятельность Башара Асада невозможна. Но в будущем можно предположить, что он станет более открытым, живя на территории России», — сказал политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, Асад может даже вернуться в Сирию.
«Я считаю, что шанс вернуться в Сирию есть. Более того, шансы достаточно высоки, но не в самое ближайшее время. Ближний Восток погружается в хаос, и ситуация становится напряжённой. Значительные части территории захвачены Израилем. На территории Сирии есть другие воинские подразделения, не подконтрольные государству. Алавитская община нуждается в защите и после крушения режима Башара Асада она ее полностью лишилась — над ними устраивают расправы. На эту серьёзную проблему не обращают внимания. Я верю, что Сирия вернётся к нормализации ситуации, которая позволит Башару Асаду и его сторонникам вернуться в родную страну и включиться в созидательную жизнь», — отмечает экспрет.
Как рассказал aif.ru эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, Башара Асада в России замечали жители одного из элитных районов столицы.
Виктор Янукович.
Ранее: президент Украины.
Сейчас: житель южного региона России.
В сентябре этого года после длительного перерыва было опубликовано новое видеообращение экс-президента Украины Виктора Януковича. Перед саммитом ШОС в Китае он заявил, что всегда был сторонником вступления страны в Евросоюз (несмотря на высокомерие европейских властей), но жестким противником присоединения Украины к НАТО.
После «Майдана» 2014 года Янукович проживает в России. Ранее сообщалось о его пребывании в Ростове-на-Дону, а также о возможной недвижимости в Сочи, однако эти сведения не были подтверждены.
Члены семьи бывшего президента также связаны с Россией. Старший сын, Александр Янукович, получил российское гражданство и зарегистрировал бизнес в Санкт-Петербурге, однако потом вышел из состава учредителей. Детали условий проживания Виктора Януковича не раскрываются. В России также живет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«На Украине, конечно, остаются люди с разными политическими взглядами. Часть уехала за границу, часть — за решёткой, часть остается, но помалкивает. И понятно почему. Если они начнут высказывать свои мысли, то их могут посадить. Они просто что хотят жить и обеспечить жизнь своим семьям», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.
Карин Кнайсль.
Ранее министр иностранных дел Австрии.
Сейчас: руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ. Построила дом в деревне Петрушово в Рязанской области.
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль построила дом в деревне Касимовского района Рязанской области. Об этом руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ рассказала в интервью aif.ru.
«Я живу в небольшой деревне в Рязанской области с населением 280 человек. И я очень благодарна за эту возможность. Здесь я могу построить дом. Я редко бываю в Москве. Иногда езжу по работе, но я не городской житель, — рассказала Карин Кнайсль, — Жизнь в городе для меня слишком дорогая. Я благодарна, что могу начать свою жизнь здесь заново. Начинать с нуля в 60 лет непросто. Я делаю это с большой силой, с большой любовью».
Экс-глава МИД Австрии отметила, что в отличие от некоторых других известных персон, переехала в Россию не ради налоговых льгот, а из-за невозможности оставаться в Европе. Карин Кнайсль пришлось покинуть Австрию после угроз в свой адрес.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула Европу из-за угроз в свой адрес. По первым сообщениям, она отправилась во Францию, но и там не смогла избежать проблем. В конечном итоге ей пришлось переехать в Ливан, а затем — в Россию.
Эдвард Сноуден.
Сейчас: возможно, житель подмосковных Люберец.
Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ США, уже более десяти лет живёт в России. В 2022 году Владимир Путин предоставил ему российское гражданство, а в декабре того же года Сноуден принёс присягу и получил паспорт. Его жена, Линдсей Миллс, также оформила российские документы. У пары есть дети, и семья ведёт спокойный, непубличный образ жизни. Сноуден зарегистрирован как налоговый резидент России, что подтверждается его ИНН, выданным в Люберцах (Московская область). Официального подтверждения его места жительства нет.
Айтишник, сбежавший из США после обнародования секретных программ массовой слежки, практически не появляется в медиа и крайне редко даёт интервью.
Чей Боуз.
Ранее: журналист западных СМИ.
Сейчас: репортер RT.
Журналист Чей Боуз уже несколько лет живет и работает в России. По его мнению, в западных СМИ трудно найти место тем, кто не поддерживает общепринятую точку зрения на политику.
«Я получил много угроз убийством. Я был включен в список “Миротворец”, список миротворцев в Украине более двух лет. Мне ежедневно угрожают. Недавно меня депортировали из Румынии, назвав угрозой государственной безопасности страны из-за желания освещать местные выборы. Россия была для меня невероятным опытом. За три года жизни здесь я увидел, как общество обретает уверенность и перестает искать одобрения Запада. Россия доказала, что может стоять на своих ногах и защищать свои интересы», — сказал журналист aif.ru.
Джон Макинтайр.
Ранее: Американский военный. Наемник ВСУ, перешедший на сторону России.
Сейчас: Живет в РФ, вступил в партию КПРФ по идеологическим соображениям.
Бывший танкист техасской дивизии целый год воевал в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». По словам американца, он решил присоединиться к российским силам, так как является убежденным коммунистом и антифашистом. Джон заявил, что стал свидетелем военных преступлений, жестокостей со стороны украинских бойцов, что вызвало у него огромное разочаровани в Украине.
«Приятно находиться в стране, где коммунистов не преследуют, и где у нас есть возможность безопасно высказывать свои политические взгляды! Так что я с гордостью могу сказать, что люблю свою новую страну!», — признался Джон Макинтайр aif.ru.
Бывший американский военный активно учит русский язык и говорит о своем желании поскорее стать гражданином РФ.
Адриан Боке.
Ранее: французский журналист и бывший военнослужащий.
Сейчас: военкор в Донбассе, расследователь и эксперт по баллистике.
Адриан Боке, активно освещавший события в Донбассе, живет в России с 2023 года. Два с половиной года назад он подал заявление на политическое убежище, а в марте того же года получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина. Боке стал известен благодаря своим репортажам с передовой, в которых он утверждает, что стал свидетелем преступлений со стороны ВСУ.
«Единственное место, где я в безопасности, — это Россия. На меня напали агенты СБУ в Стамбуле в конце сентября, когда я возвращался во Францию для распространения своей информации. В основном о французских бомбах, которыми убивали мирных жителей. После разоблачения истории в Буче, когда я вернулся из Украины, я был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам французской полицией. К сожалению, как вы понимаете, если я вернусь в свою страну, я рискую попасть в тюрьму на очень долгое время. А если я поеду в какую-то другую страну, СБУ снова попытается меня убить», — объяснил журналист, комментируя эту тему aif.ru.
Как и многие другие экс-иностранец сталкивается с регулярными угрозами, которые поступают с бывшей Родины.