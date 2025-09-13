Тайная вторая жизнь: как в РФ спасаются Асад, Янукович, Сноуден и другие

«Я живу в небольшой деревне в Рязанской области с населением 280 человек. И я очень благодарна за эту возможность. Здесь я могу построить дом. Я редко бываю в Москве. Иногда езжу по работе, но я не городской житель, — рассказала Карин Кнайсль, — Жизнь в городе для меня слишком дорогая. Я благодарна, что могу начать свою жизнь здесь заново. Начинать с нуля в 60 лет непросто. Я делаю это с большой силой, с большой любовью».