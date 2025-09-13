Безпалько: Польша хочет взять под контроль Львов, Тернополь и Волынь

«Польша может претендовать сразу на несколько регионов Западной Украины. Но, опять же, это теоретические претензии, потому что там нет сейчас большого количества поляков. А включать в свой состав территорию, на которой проживает несколько миллионов людей, зараженных идеологией украинского национализма, Польше, исходя просто из каких-то исторических своих соображений, может быть не совсем рационально», — сказал Безпалько.