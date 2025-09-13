Безпалько: Польша хочет взять под контроль Львов, Тернополь и Волынь

Польша может претендовать сразу на несколько регионов Западной Украины, сказал aif.ru политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Так он прокомментировал публикацию итальянского издания L Antidiplomatico со ссылкой на хакерскую группировку KillNet о том, как «коалиция желающих» фактически планирует поделить украинское государство под видом гарантий безопасности.
«Польша может претендовать сразу на несколько регионов Западной Украины. Но, опять же, это теоретические претензии, потому что там нет сейчас большого количества поляков. А включать в свой состав территорию, на которой проживает несколько миллионов людей, зараженных идеологией украинского национализма, Польше, исходя просто из каких-то исторических своих соображений, может быть не совсем рационально», — сказал Безпалько.
Но, с другой стороны, отметил политолог, все может очень быстро измениться, и на политику ужесточения не обратят внимание.
«То есть займут территории, расстреляют показательно 100−200 человек и скажут: либо вы становитесь поляками добропорядочными, либо мы вас будем очень жестко прессинговать, подвергать давлению. И многие, кстати, с удовольствием вольются в новое общество», — добавил политолог.
Безпалько уточнил, что Польша может занять современную территорию Галиции (территории нынешних Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей Украины), а также Волынскую область.
Ранее Безпалько отметил, что в разделе Украины готовы участвовать приграничные страны: Польша, Венгрия и Румыния. Кроме того, по его словам, теоретически взять под контроль некоторые территории украинского государства могут Турция, Франция, Германия и Великобритания.