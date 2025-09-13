Политолог Шаповалов: Башар Асад может вернуться в Сирию

«Шанс на его возвращение есть и они высоки. Но не в ближайшее время. Ближний Восток погружается в хаос. Значительные части территории захвачены Израилем. На территории Сирии есть воинские подразделения, не подконтрольные государству. Алавитская община нуждается в защите. После крушения режима Асада над ними устраивают расправы. Я верю, что Сирия вернётся к нормализации ситуации, которая позволит Башару Асаду и его сторонникам вернуться в родную страну и включиться в созидательную жизнь», — сказал Владимир Шаповалов в комментарии aif.ru.