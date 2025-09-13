Ричмонд
Политолог Шаповалов: Башар Асад может вернуться в Сирию

Башар Асад может вернуться в Сирию после периода политического кризиса. Пока ситуация на Ближнем Востоке остаётся нестабильной экс-президент, получивший убежище в России, продолжает жить с семьей вдали от родины.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Сирии может вернуться в в страну, откуда он был эвакуирован в связи с государственным переворотом. Об этом сказал в комментарии aif.ru политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее сирийский лидер получил политическое убежище в России.

«Шанс на его возвращение есть и они высоки. Но не в ближайшее время. Ближний Восток погружается в хаос. Значительные части территории захвачены Израилем. На территории Сирии есть воинские подразделения, не подконтрольные государству. Алавитская община нуждается в защите. После крушения режима Асада над ними устраивают расправы. Я верю, что Сирия вернётся к нормализации ситуации, которая позволит Башару Асаду и его сторонникам вернуться в родную страну и включиться в созидательную жизнь», — сказал Владимир Шаповалов в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, благодаря усилиям России и других стран политический режим в Сирии может начать учитывать интересы всех общин и социальных групп.

11 сентября Башару Асаду, который живет с семьей в России, исполнилось 60 лет.

