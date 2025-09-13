Ричмонд
ЕС планирует ужесточить визовый режим для россиян

Европейский союз планирует ужесточить визовую политику в отношении граждан России и других стран, которые Брюссель считает недружественными.

Европейский союз планирует ужесточить визовую политику в отношении граждан России и других стран, которые Брюссель считает недружественными. Согласно информации издания Politico, новые рекомендации по ограничению выдачи шенгенских виз будут опубликованы в декабре 2025 года.

Как сообщил представитель Европейской комиссии, разрабатываемые руководящие принципы предусматривают введение более строгих ограничений и критериев для въезда россиян на территорию стран ЕС. Инициатива поступила от восточноевропейских членов блока, граничащих с Россией, которые требуют единого подхода к визовым вопросам.

Важно отметить, что документ будет носить рекомендательный характер, а не обязательный для исполнения. Это означает, что каждая страна ЕС сохранит право самостоятельно принимать окончательное решение относительно выдачи виз российским гражданам на основе национального законодательства.

Ранее сообщалось, что Польша столкнется с проблемами из-за потока молодежи с Украины.

