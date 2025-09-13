Политолог Безпалько: Венгрия претендует на часть Закарпатья Украины

Венгрия может претендовать на часть Закарпатья — области на западе Украины, сказал aif.ru политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Так он прокомментировал публикацию итальянского издания L Antidiplomatico со ссылкой на хакерскую группировку KillNet о том, как «коалиция желающих» фактически планирует поделить украинское государство под видом гарантий безопасности.
«Значительных территорий, заселенных национальными меньшинствами, на Украине нет. Единственное, есть некоторые районы в Закарпатье, где действительно живет много венгров. Поэтому Венгрия может претендовать на часть Закарпатья», — сказал Безпалько.
Согласно открытым источникам, больше всего венгров в Закарпатье живет в Береговском районе, где они представляют абсолютное большинство. Кроме этого, венгры составляют почти половину населения в Виноградовском районе, довольно много мадьяр проживает в Ужгородском и Мукачевском районах.
Ранее Безпалько отметил, что в разделе Украины готовы участвовать приграничные страны: Польша, Венгрия и Румыния. Кроме того, по его словам, теоретически взять под контроль некоторые территории украинского государства могут Турция, Франция, Германия и Великобритания.