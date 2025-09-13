Политолог Безпалько: Венгрия претендует на часть Закарпатья Украины

Согласно открытым источникам, больше всего венгров в Закарпатье живет в Береговском районе, где они представляют абсолютное большинство. Кроме этого, венгры составляют почти половину населения в Виноградовском районе, довольно много мадьяр проживает в Ужгородском и Мукачевском районах.