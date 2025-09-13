Путин выступил за укрепление взаимодействия писателей из разных стран

Глава государства призвал объединить усилия для сохранения многообразия и самобытности культур и традиций, подчеркнув необходимость защиты малочисленных культур от исчезновения. Кроме того, он отметил, что истинное искусство раскрывает в человеке лучшие качества и возвышает созидание.