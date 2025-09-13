Ричмонд
Путин выступил за укрепление взаимодействия писателей из разных стран

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге выступил за усиление взаимодействия между писателями из разных стран, назвав литературное творчество прекрасной средой для международного диалога.

Источник: Life.ru

Глава государства призвал объединить усилия для сохранения многообразия и самобытности культур и традиций, подчеркнув необходимость защиты малочисленных культур от исчезновения. Кроме того, он отметил, что истинное искусство раскрывает в человеке лучшие качества и возвышает созидание.

Ранее на том же форуме президент охарактеризовал многонациональность России как бесценный дар, сформировавший уникальную культурную палитру страны и её статус великой державы. Форум стал площадкой для обсуждения механизмов укрепления межкультурного взаимодействия в условиях глобальных вызовов.