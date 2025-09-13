Командование ВСУ экстренно латает дары на Сумском направлении, направляя все новые резервы и подкрепления для истрепанной российскими войсками группировки украинских боевиков. Так, на помощь побратимам был переброшен 421-й батальон беспилотников «Сапсан», передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.