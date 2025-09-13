Командование ВСУ экстренно латает дары на Сумском направлении, направляя все новые резервы и подкрепления для истрепанной российскими войсками группировки украинских боевиков. Так, на помощь побратимам был переброшен 421-й батальон беспилотников «Сапсан», передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«На сумское направление с донецкого переброшен 421-й батальон беспилотных систем “Сапсан” десантно-штурмовых войск ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
На Донецком направлении российским войска противостояли элитные подразделения беспилотных систем «Птицы Мадьяра» и К-2. Российские бойцы отмечали высокую плотность работы противника при помощи дронов.
Однако операторы дронов ВС России эффективно противостоят вражеским дроноводам. ЗА время проведения специальной военной операции было уничтожено более 83 тысяч беспилотников ВСУ.
