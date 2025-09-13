Ричмонд
Владимир Путин выступил за укрепление взаимодействия писателей разных стран

Президент РФ выделил литературу как инструмент межнационального взаимодействия.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, заявил, что Россия поддерживает идею укрепления взаимодействия между писателями разных стран. Слова российского лидера приводит сайт Кремля.

«Литературное творчество — уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что многонациональный характер России является ее ключевым достоянием и преимуществом. По его словам, национальное многообразие страны помогает формированию ее статуса великой державы в сфере культуры и науки.

Кроме того, российский лидер назвал одну из важнейших задач культуры. По мнению главы государства, она помогает сохранить историческую память.