Эксперт Шаповалов: Асад ведет в РФ закрытый образ жизни из-за угрозы жизни

Башар Асад пока не может вести публичный образ жизни в России из-за различных угроз, которым может быть подвержен смещенный в результате переворота президент Сирии. Об этом сказал в комментарии aif.ru замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Думаю, что сейчас существует серьезная угроза его безопасности. Пока что полноценная публичная деятельность Башара Асада невозможна. Но в будущем можно предположить, что он может вернуться к более открытому образу жизни даже на территории России», — сказал Владимир Шаповалов aif.ru.
Ранее эксперт сказал, что Асад может вернуться в Сирию, если новая власть не сможет стабилизировать ситуацию в стране.
11 сентября Башару Асаду, который живет с семьей в России, исполнилось 60 лет.