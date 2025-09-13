Ричмонд
Украинские боевики устроили массовую атаку на регионы РФ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 42 укронацистских беспилотника.

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 42 укронацистских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

На этот раз враг выбрал целью для массированных ударов Ростовскую, Белгородскую и Волгоградскую области. Над ними было сбито от 10 до 15 БПЛА. В обще сложности ПВО уничтожила 37 воздушных целей.

Еще два беспилотника было ликвидировано при попытке атаки на Крым, по одному — на Калужскую, Курскую и Смоленскую области, добавили в министерстве. Ранее «МК» писал, что во время ночной атаки ВСУ использовали более 120 дронов.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

