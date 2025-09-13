Украинские боевики устроили массовую атаку на регионы РФ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 42 укронацистских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».
На этот раз враг выбрал целью для массированных ударов Ростовскую, Белгородскую и Волгоградскую области. Над ними было сбито от 10 до 15 БПЛА. В обще сложности ПВО уничтожила 37 воздушных целей.
Еще два беспилотника было ликвидировано при попытке атаки на Крым, по одному — на Калужскую, Курскую и Смоленскую области, добавили в министерстве. Ранее «МК» писал, что во время ночной атаки ВСУ использовали более 120 дронов.
