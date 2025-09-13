Politico: ЕС планирует ужесточить визовую политику в отношении россиян

По данным ЕС, в 2024 году гражданам России было выдано около 542 тыс. краткосрочных виз для поездок в страны союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это на 20% больше, чем в 2023 году, однако значительно меньше показателей 2019 года.