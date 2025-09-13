Politico: ЕС планирует ужесточить визовую политику в отношении россиян

Европейский союз намерен ужесточить подход к выдаче виз гражданам России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии.
По его словам, до конца текущего года Брюссель представит обновленные предписания для стран-участниц блока, предусматривающие более строгие рекомендации по визовой политике в отношении россиян.
Как отмечается, с инициативой ограничительных мер ранее неоднократно выступали восточноевропейские государства. При этом вопрос выдачи виз находится в ведении национальных правительств, и Еврокомиссия не имеет полномочий вводить полный запрет на въезд россиян.
По этой причине визовая политика заметно отличается в разных странах объединения.
По данным ЕС, в 2024 году гражданам России было выдано около 542 тыс. краткосрочных виз для поездок в страны союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это на 20% больше, чем в 2023 году, однако значительно меньше показателей 2019 года.
Ранее сообщалось, что Евросоюз официально продлил санкции против России на полгода.