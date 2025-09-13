Распилить на 7 кусков: эксперт раскрыл, как в ЕС хотят поделить Украину

Итальянское издание L Antidiplomatico опубликовало данные хакерской группировки KillNet, согласно которым «коалиция желающих» фактически планирует поделить Украину под видом гарантий безопасности. Политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал aif.ru страны, которые могут принять участие в этом процессе, а также предположил, какие украинские территории и кому могут отойти.
Какие страны хотят поделить Украину.
«Теоретически, если мы говорим о странах, которые могут именно включить в свой состав некоторые области Украины, то это в первую очередь приграничные Румыния, Польша и Венгрия», — сказал Безпалько.
Но для того, чтобы это произошло, добавил политолог, должен произойти полный коллапс украинского государства.
«То есть когда станет совершенно очевидно, что Украина нежизнеспособна, распадается, и когда международное мировое сообщество это зафиксирует и с этим согласится. Или в случае, когда никакого порядка не будет и можно будет не обращать внимания на международное законодательство, различные организации и так далее», — отметил Безпалько.
При этом другие европейские государства, сказал эксперт, могут взять некоторые области Украины просто под контроль, создав таким образом буфер, определенную зону сдерживания в отношении России.
«Теоретически такими странами могут быть Турция, Франция, Германия и Великобритания, заключившие определенные договоры с теми людьми, которые будут считаться правительством Украины», — сказал Безпалько.
Такой вариант контроля, отметил политолог, по сути, является одним из вариантов раздела Украины, оккупацией, только без официального включения ее территорий в состав других государств.
Британия хочет взять под контроль Одессу и Николаев.
Так, к примеру, Великобритания, по мнению Безпалько, может взять под контроль приморские регионы Украины.
«Думаю, европейские страны прежде всего будут интересовать, особенно Британию, приморские регионы. В первую очередь из-за зоны стратегического контроля. Это Одесская и Николаевская области, это остров Змеиный, являющийся, по сути, скалой, но который позволяет контролировать определенную территорию в акватории», — сказал Безпалько.
Также Запад интересуют регионы с залежами полезных ископаемых, с транспортными или логистическими узлами и даже те области, которые просто позволят оказывать меры политического воздействия.
«При определенных обстоятельствах та же Франция может разместить войска, скажем, в Житомирской области не ради материальных и экономических интересов, а из-за политики и идеологии… Европа последние лет 10 ведет себя абсолютно нерационально, поэтому и войска на Украине может разместить, следуя этим соображениям», — считает Безпалько.
Румыния претендует на Черновицкую область.
Румыния может претендовать на Черновицкую область, считает политолог.
«Румыния может претендовать на Черновицкую область и, возможно, на какие-то районы рядом с Одессой. Кроме того, Румыния может занять остров Змеиный, за который она судилась с Украиной в свое время», — сказал Безпалько.
Польша хочет забрать Львов, Тернополь и Волынь.
Польша может претендовать сразу на несколько регионов Западной Украины, отметил политолог.
«Польша может забрать сразу несколько регионов Западной Украины. Но, опять же, это теоретические претензии, потому что там нет сейчас большого количества поляков. А включать в свой состав территорию, на которой проживает несколько миллионов людей, зараженных идеологией украинского национализма, Польше, исходя просто из каких-то исторических своих соображений, может быть не совсем рационально», — сказал Безпалько.
Но, с другой стороны, добавил политолог, все может очень быстро измениться, и на политику ужесточения не обратят внимание.
«То есть займут территории, расстреляют показательно 100−200 человек и скажут: либо вы становитесь поляками добропорядочными, либо мы вас будем очень жестко прессинговать, подвергать давлению. И многие, кстати, с удовольствием вольются в новое общество», — добавил политолог.
Безпалько уточнил, что Польша может занять современную территорию Галиции (территории нынешних Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей Украины), а также Волынскую область.
Венгрия грезит о Закарпатье.
В свою очередь Венгрия может претендовать на часть Закарпатья — области на западе Украины.
«Значительных территорий, заселенных национальными меньшинствами, на Украине нет. Единственное, есть некоторые районы в Закарпатье, где действительно живет много венгров. Поэтому Венгрия может претендовать на часть Закарпатья», — сказал Безпалько.
Согласно открытым источникам, больше всего венгров в Закарпатье проживает в Береговском районе, где они представляют абсолютное большинство. Кроме этого, венгры составляют почти половину населения в Виноградовском районе, довольно много мадьяр проживает в Ужгородском и Мукачевском районах.