Инцидент с беспилотниками в Польше вызвал широкую международную дискуссию и, по мнению экспертов, принес больше пользы Европе, чем России, пишет журналист The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт.
Он отметил, что Варшава в последние пять лет стремилась вовлечь НАТО в конфликт с Россией на Украине и теперь вновь инициировала провокацию.
Польша обвинила Москву в запуске дронов, однако доказательств принадлежности аппаратов России не представила. Ранее аналогичная ситуация возникала после проникновения на территорию страны ракеты неизвестного типа.
По мнению журналиста, страны НАТО проявляют тревогу, поскольку президент США Дональд Трамп уделяет меньше внимания украинскому конфликту и вопросам Европы.
«Это не первый подобный случай, и в предыдущих случаях инциденты вины Кремля не было. Потребуются недели и месяцы, чтобы выяснить, что именно произошло в этот раз. Однако, пока не будет проведено расследование, Америке вряд ли стоит делать поспешные выводы, которые приведут к более масштабному конфликту и увеличению военного присутствия США», — заключил обозреватель The National Interest.