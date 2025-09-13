В ЕАО проходит второй день выборов губернатора

Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 часов. До конца выходных жители автономии могут исполнить свой гражданский долг и сделать выбор в пользу одного из кандидатов.
На избирательных участках созданы комфортные условия для голосующих, организованы развлекательные и образовательные мероприятия. Все, кто голосуют впервые в жизни, получают на память сувениры — брендированные термосы. Небольшие подарки члены участковых избирательных комиссий также вручают детям, которые пришли вместе с родителями — им дарят сладости и «Азбуку выборов».
На избирательных участках установлены не только кабинки для голосования, но и яркие осенние фотозоны, ярмарки и интерактивные площадки. Например, на участке № 27 седьмой школы Биробиджана избирателей встречают русская печь, самовар, баранки и берёза, на участке № 25 всем желающим предлагается разрисовать пряники, а на участке № 28 можно приобрести продукцию местных фермеров.
На отдельных участках — № 6, 7, 20 и 28 — проходит образовательная игра- «бродилка», в которой избиратели и гости бросают кубик и отвечают на вопросы по избирательному праву. За каждый правильный ответ участник продвигается по игровому полю, что делает электоральный процесс познавательным и увлекательным.
Еще одной доброй традицией стало участие в выборах молодожёнов в день свадьбы. Новоиспеченные супруги приходят на участки вместе с родными и близкими, чтобы совместно определить будущее своего региона.
Напомним, выборы губернатора проходят в формате трёхдневного голосования с 12 по 14 сентября. На территории области функционируют 159 стационарных участков и один временный в областной больнице. Параллельно проходят выборы Собрания депутатов Октябрьского района и дополнительные выборы в ряде сельских и городских поселений. На пост губернатора претендуют действующий врио Мария Костюк от «Единой России», Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от партии «Коммунисты России» и Александр Щербина от КПРФ.