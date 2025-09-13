«Конфликт обнажает серьезные разногласия внутри ЕС и НАТО. Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф, который вносит раздор в альянс и разрушает его якобы существующее единство», — отметил он.
Гилл назвал условия, при которых предварительные договоренности между США и Россией о сотрудничестве в Арктике могут пойти крахом. Если американцы продолжат поставки оружия Украине, то все будет напрасно, считает эксперт.
Также арктическому сотрудничеству будут мешать и санкции со стороны США. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности 26 стран отправить войска в Незалежную. Однако позже несколько государств сообщили о своем нежелании в этом участвовать.
«МК» писал, что планы «коалиции желающих» или уже теперь «решительных» по отправке войск Украину резко пошли прахом после одного заявления президента РФ Владимира Путина. Российский лидер предупредил, что любые войска на территории Незалежной станут законными целями для армии России.
