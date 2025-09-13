Израиль скрыл от США планируемые удары по лидерам ХАМАС в Катаре, чтобы не сорвать атаку

Израильские власти намеренно не уведомили администрацию США о планируемых ударах по лидерам ХАМАС в Катаре, чтобы предотвратить возможное вмешательство американской стороны. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, уведомление военнослужащих США поступило лишь за несколько минут до начала операции, что сделало невозможным ее отмену или координацию.
Высокопоставленный представитель министерства обороны США охарактеризовал действия Израиля как «абсолютно немыслимые», подчеркнув, что Вашингтон узнал о атаке не через официальные дипломатические каналы, а от собственных военных.
По данным издания, президент Дональд Трамп выразил возмущение тем, что израильская сторона не проинформировала его администрацию заранее, что нарушило сложившуюся практику двустороннего взаимодействия в области безопасности.
Ранее стало известно, почему Моссад отказался устранять лидеров ХАМАС в Катаре.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.