Кого выбирают 13 и 14 сентября 2025 года в Хабаровском крае?

13 сентября в Хабаровском крае стартовал первый день голосования в рамках единого дня выборов 2025 года. В списки избирателей включено более 100 тысяч человек. Жители региона получают возможность выбрать представителей в различные органы власти на уровне края и муниципалитетов. Ответы на наиболее частые вопросы — в материале hab.aif.ru.