Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кого выбирают 13 и 14 сентября 2025 года в Хабаровском крае?

13 сентября в Хабаровском крае стартовал первый день голосования в рамках единого дня выборов 2025 года. В списки избирателей включено более 100 тысяч человек. Жители региона получают возможность выбрать представителей в различные органы власти на уровне края и муниципалитетов. Ответы на наиболее частые вопросы — в материале hab.aif.ru.

Какие избирательные кампании проходят в регионе?

На территории края проводятся 14 избирательных кампаний. Среди них:

дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края по одномандатному округу № 16;

дополнительные выборы депутата Хабаровской городской Думы по округу № 10;

дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по округу № 23;

выборы депутатов Собрания депутатов Солнечного муниципального округа первого созыва;

выборы главы города Вяземский;

выборы в органы местного самоуправления Вяземского, Советско-Гаванского, Нанайского, имени Лазо и Хабаровского муниципальных районов.

В общей сложности к замещению планируется 49 депутатских мандатов и три должности глав.

До скольки работают участки?

140 участковых избирательных комиссий края открыты 13 и 14 сентября. Голосование проходит с 08:00 до 20:00.

Можно ли проголосовать на дому?

Если гражданин не может прийти на участок по уважительной причине, предусмотрена возможность голосования на дому. Для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию до 14:00 14 сентября 2025 года.