Кого выбирают 13 и 14 сентября 2025 года в Хабаровском крае?

Какие избирательные кампании проходят в регионе?
На территории края проводятся 14 избирательных кампаний. Среди них:
дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края по одномандатному округу № 16;
дополнительные выборы депутата Хабаровской городской Думы по округу № 10;
дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по округу № 23;
выборы депутатов Собрания депутатов Солнечного муниципального округа первого созыва;
выборы главы города Вяземский;
выборы в органы местного самоуправления Вяземского, Советско-Гаванского, Нанайского, имени Лазо и Хабаровского муниципальных районов.
В общей сложности к замещению планируется 49 депутатских мандатов и три должности глав.
До скольки работают участки?
140 участковых избирательных комиссий края открыты 13 и 14 сентября. Голосование проходит с 08:00 до 20:00.
Можно ли проголосовать на дому?
Если гражданин не может прийти на участок по уважительной причине, предусмотрена возможность голосования на дому. Для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию до 14:00 14 сентября 2025 года.