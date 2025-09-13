Супруга Чарли Кирка раскрыла истинные причины убийства мужа

Напомним, Кирк был ранен в шею 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед тремя тысячами зрителей. По данным полиции, выстрел был произведён с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи слышен хлопок, после которого Кирк падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, но спасти его жизнь не удалось. Предполагаемый убийца активиста был задержан после того, как рассказал соседу в Discord о планах спрятать винтовку в кустах. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, который проработал в полиции 27 лет.