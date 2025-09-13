Ричмонд
На юге России начался второй день голосования: чем запомнился первый

КРАСНОДАР, 13 сентября, ФедералПресс. В ЮФО и СКФО начался второй день голосования, открылись избирательные участки. Наше издание собрало самые интересные моменты первого дня.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Впервые после начала спецоперации были публично представлены декларации о доходах и имуществе не только губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, но и кандидатов на пост главы Кубани. «ФедералПресс» подробно из разобрал.

Голосовали и ведущие политики юга России. Как комментировал свое решение губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров можно почитать тут. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко также не остался незамеченным нашей редакцией, как секретарь ЕР Николай Гриценко, его мнение можно прочитать тут.

Также были, по мнению читателей, красиво оформленные избирательные участки, например, в Геленджике.

Но были и весьма неожиданные, например, в стиле казацкой хатки.