Во Франции в ярости от позорных просьб фон дер Ляйен выделить больше денег Украине

Как уже писал Life.ru, в своём послании к ЕП фон дер Ляйен заявляла, что замороженные российские активы не будут конфискованы, но могут быть использованы для предоставления Украине кредитов на репарации. По её словам, средства помогут финансировать восстановление Украины, при этом сами активы оставят нетронутыми. Глава ЕК также призвала Европу навсегда отказаться от «грязных» энергоресурсов России.