В омском избиркоме сделали заявление перед выборами депутатов

Накануне в избирательной комиссии Омской области состоялся заключительный семинар-совещание по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области, назначенных на 14 сентября 2025 года.
На сайте омского облизбиркома сообщается, что в режиме видео-конференц-связи обсуждались ключевые темы подготовки к единому дню голосования, среди них: о ходе избирательных кампаний на текущем этапе; об особенностях расходования средств, выделенных на проведение выборов и другие вопросы.
«До дня голосования остались считаные дни, поэтому важно прояснить вопросы, которые возникают у коллег, организующих выборы, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что наши комиссии готовы к единому дню голосования», — заявил председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.
Напомним, что в единый день голосования, 14 сентября 2025 года, в Омской области пройдут дополнительные выборы депутатов Омского горсовета (округа 11 и 23), довыборы депутата Совета Горьковского района по одномандатному округу № 8, выборы депутатов Совета Калачинского района, Совета Колосовского района, довыборы депутата Совета Любинского района, выборы депутатов Совета Русско-Полянского района, а также выборы Совета Муромцевского района, Совета Седельниковского района, Совета Тарского района, Совета Усть-Ишимского района и Совета Черлакского района.