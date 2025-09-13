В омском избиркоме сделали заявление перед выборами депутатов

На сайте омского облизбиркома сообщается, что в режиме видео-конференц-связи обсуждались ключевые темы подготовки к единому дню голосования, среди них: о ходе избирательных кампаний на текущем этапе; об особенностях расходования средств, выделенных на проведение выборов и другие вопросы.