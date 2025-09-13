Над Россией сбили 42 БПЛА. Военная операция, день 1298-й

08:44 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу, пишет украинское издание «Обозреватель». О целях визита не сообщили.
08:37 У Европы заканчиваются силы для поддержки Украины, сказал aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник:
«У Европы силы уже заканчиваются, но она постоянно пытается себя взбодрить с помощью непонятных дронов из пенопласта».
08:35 ⚡️В Волгоградской области поврежден жилой дом в результате падения обломков БПЛА. По предварительным данным, разрушений, возгораний и пострадавших нет, рассказали в администрации региона.
08:31 ВСУ потеряли за сутки около 1 465 военнослужащих на всех направлениях спецоперации, заявили в Минобороны РФ.
08:21 Аэропорты Самары и Саратова также временно не работают.
08:16 В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения, рассказали в Росавиации. Через несколько часов ограничения в Волгограде сняли.
08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 23:00 до 06:00 средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника: 15 над Ростовской областью, 12 над Белгородской, десять над Волгоградской, два над Крымом, один над Калужской областью, один над Курской, один над Смоленской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1298-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.