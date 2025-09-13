Российские войска приближают освобождение города Запорожье

Российские войска продвигаются в Днепропетровской области, освобождая все новые населенные пункты. Это позволило взять город Запорожье в полуохват, сообщил депутат регионального Заксобрания Сергей Юрченко, передает ТАСС.
«Наши войска, продвигаясь в Днепропетровской, берут в полуохват город Запорожье. Стоит отметить, что двигаются они без “мясных штурмов”, выбирая стратегию фронтальных ударов или котлов, в отличие от украинской армии», — отметил он.
Юрченко также рассказал о тактике российской армии и почему наши бойцы практически не используют лобовые атаки. Во-первых, командование ВС РФ бережет личный состав, в отличие от ВСУ. А во-вторых, чаще всего имеется возможность для обхода противника.
Ранее «МК» писал, российская армия продолжает продвижение в Днепропетровской области, создавая условия для дальнейшего наступления. Так, в районе села Камышеваха был создан очередной плацдарм.
