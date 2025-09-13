Ричмонд
Борис Джонсон приехал в Одессу

В Одессе заметили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание «Обозреватель».

«Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Обозревателя».

Издание публикует видео из местных Telegram-сообществ, на котором Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не сообщается.

Визит Джонсона в Одессу позднее подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он опубликовал совместное фото с британцем на улицах Одессы.

Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и «просто воевать».

*Внесен в список террористов и экстремистов.

