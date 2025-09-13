Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК Молдовы проводит тренинги для персонала по управлению рисками на выборах

ЦИК проводит тренинги по управлению кризисными ситуациями на выборах в день голосования.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы организовала тренинг, в котором приняли участие члены и сотрудники аппарата комиссии и председатели окружных избирательных советов. Мероприятие было посвящено эффективному выявлению и управлению кризисными ситуациями, которые могут произойти на парламентских выборах 28 сентября.

Цель тренинга — развитие навыков, необходимых избирательным работникам для предотвращения и профессионального управления кризисными ситуациями, которые могут возникнуть в день голосования. Участники не только анализировали практические сценарии, но также моделировали возможные ситуации риска и находили эффективные решения для их преодоления, сообщает пресс-служба ЦИК.

На семинаре также был представлен анализ динамики рисков, выявленных во время предыдущих сессий, на основе мониторинга, проведенного организацией International IDEA.. Были представлены результаты изучения избирательной кампании в социальных сетях в контексте уязвимости онлайн-среды в период выборов.

Основной частью семинара стала работа в группах, где участники моделировали реальные ситуации, возможные в день выборов. Были проанализированы потенциальные риски и вызовы, предложены эффективные подходы к их разрешению.

Данный тренинг частью серии мероприятий, организованных при поддержке Международной организации IDEA в рамках усилий по укреплению институциональной устойчивости ЦИК Молдовы.