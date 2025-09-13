ЦИК Молдовы проводит тренинги для персонала по управлению рисками на выборах

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы организовала тренинг, в котором приняли участие члены и сотрудники аппарата комиссии и председатели окружных избирательных советов. Мероприятие было посвящено эффективному выявлению и управлению кризисными ситуациями, которые могут произойти на парламентских выборах 28 сентября.
Цель тренинга — развитие навыков, необходимых избирательным работникам для предотвращения и профессионального управления кризисными ситуациями, которые могут возникнуть в день голосования. Участники не только анализировали практические сценарии, но также моделировали возможные ситуации риска и находили эффективные решения для их преодоления, сообщает пресс-служба ЦИК.
На семинаре также был представлен анализ динамики рисков, выявленных во время предыдущих сессий, на основе мониторинга, проведенного организацией International IDEA.. Были представлены результаты изучения избирательной кампании в социальных сетях в контексте уязвимости онлайн-среды в период выборов.
Основной частью семинара стала работа в группах, где участники моделировали реальные ситуации, возможные в день выборов. Были проанализированы потенциальные риски и вызовы, предложены эффективные подходы к их разрешению.
Данный тренинг частью серии мероприятий, организованных при поддержке Международной организации IDEA в рамках усилий по укреплению институциональной устойчивости ЦИК Молдовы.