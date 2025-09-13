ЦИК Молдовы проводит тренинги для персонала по управлению рисками на выборах

Цель тренинга — развитие навыков, необходимых избирательным работникам для предотвращения и профессионального управления кризисными ситуациями, которые могут возникнуть в день голосования. Участники не только анализировали практические сценарии, но также моделировали возможные ситуации риска и находили эффективные решения для их преодоления, сообщает пресс-служба ЦИК.