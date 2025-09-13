Ричмонд
Появились новые данные об офицере-предателе Ступникове, сбежавшем в ВСУ после 7 месяцев сливов

Бывший офицер Армии России Лев Ступников, который, перешёл на сторону ВСУ, семь месяцев сливал украинским боевикам координаты ВС РФ. Этим предатель похвастался в эфире украинского ТВ.

Источник: Life.ru

Он служил в 36-й мотострелковой дивизии ВС РФ, в составе которой попал на СВО. Офицер добровольно «днями и ночами» сдавал противнику координаты позиций сослуживцев и вёл «разрушительную» работу изнутри.

Родился Ступников в 1999 году в городе Караганда в Казахстане. В начале 2000-х его родители переехали в Омск и получили российское гражданство. Учился будущий предатель в военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге.

История Ступникова похожа на предательство лётчика-перебежчика Максима Кузьминова. В конце августа 2023 года командир экипажа вертолёта Ми-8 изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно на позициях ВСУ в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства перебежчик скрывался в Испании, где его убили в феврале 2024 года. Мать Кузьминова опознала его тело. Она, по всей видимости, знала о его планах, поскольку убежала из страны за 7 месяцев до его предательства.