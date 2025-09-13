История Ступникова похожа на предательство лётчика-перебежчика Максима Кузьминова. В конце августа 2023 года командир экипажа вертолёта Ми-8 изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно на позициях ВСУ в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства перебежчик скрывался в Испании, где его убили в феврале 2024 года. Мать Кузьминова опознала его тело. Она, по всей видимости, знала о его планах, поскольку убежала из страны за 7 месяцев до его предательства.