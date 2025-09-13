Посол Аргентины заявил о прекращении «родильного туризма» из России

До недавнего времени Аргентина считалась одной из самых простых с точки зрения миграционных процедур стран. Россияне могут пребывать на ее территории без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Претендовать на гражданство можно уже через два года пребывания в республике. При этом у родителей ребенка, родившегося в Аргентине, ранее было право на упрощенную процедуру получения паспорта: не нужно было ждать два года для подачи заявления о получении гражданства. Аргентинский паспорт дает право на безвизовые поездки в 170 стран мира, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию. Кроме того, его обладатели, как правило, получают туристическую визу в США сразу на десять лет.