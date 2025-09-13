Шавкат Мирзиёев осудил ракетную атаку Израиля по столице Катара

В начале диалога Шавкат Мирзиёев решительно осудил недавно нанесенные израильской стороной ракетные удары по столице Катара — городу Дохе. Он отметил, что подобные недопустимые действия, нарушающие независимость и суверенитет, а также представляющие угрозу безопасности Катара, противоречат Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права.