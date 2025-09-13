Ричмонд
Борис Джонсон приехал в Одессу

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. Он приехал в город впервые, но зачем именно — неизвестно. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко*.

На данный момент Джонсон вместе с украинским нардепом и членом Палаты лордов Майклом Эшкрофтом отправились смотреть город. Что в дальнейшем будет делать бывший премьер-министр Великобритании на Украине — пока не сообщается.

«Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад снова видеть здесь великого друга лорда Эшкрофта!», — ликует депутат Рады.

Раннее стало известно, что жительница Одессы исполнила прямо в центре города песню певца SHAMAN «Я русский». Тем самым девушка вызвала неоднозначную реакцию прохожих. Одни поддерживали её, а другие обвинили в провокации.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше