Борис Джонсон приехал в Одессу

На данный момент Джонсон вместе с украинским нардепом и членом Палаты лордов Майклом Эшкрофтом отправились смотреть город. Что в дальнейшем будет делать бывший премьер-министр Великобритании на Украине — пока не сообщается.
«Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад снова видеть здесь великого друга лорда Эшкрофта!», — ликует депутат Рады.
Раннее стало известно, что жительница Одессы исполнила прямо в центре города песню певца SHAMAN «Я русский». Тем самым девушка вызвала неоднозначную реакцию прохожих. Одни поддерживали её, а другие обвинили в провокации.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.