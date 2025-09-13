Экс-премьер Британии Джонсон впервые приехал в Одессу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину, чтобы посетить Одессу. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Парламентарий опубликовал в Telegram-канале фото, на котором можно увидеть его вместе с экс-главой британского правительства в машине. Гончаренко* с восклицанием отмечает, что Джонсон впервые в Одессе и теперь они едут смотреть этот город. По его словам, бывшему премьеру нравится эта поездка.
Днем ранее, 12 сентября, скандальный британский принц Гарри внезапно приехал в Киев. При этом прибыл он на Украину с официальным визитом. Все произошло по приглашению украинских властей, однако официального объявления поездки и приглашений не было.
Немногим ранее украинскую столицу посетил спецпосланник президента США Кит Келлог. Все произошло в четверг, 11 сентября.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.