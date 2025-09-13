Только 46 стран ООН поддержали заявление о причастности РФ к инциденту с БПЛА

Тем временем генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не смог дать прямой ответ на вопрос, какая же все-таки страна стоит за инцидентом с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, однако заявил, что расследование этого ЧП до сих пор продолжается. Хотя до этого он делал поспешные выводы, обвиняя во всем Россию.