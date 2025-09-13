Только 46 из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) поддержали заявление о якобы причастности России к инциденту с беспилотниками, которые в ночь на среду, 10 сентября, нарушили воздушное пространство Польши.
Заявление «от имени правительств» нескольких стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.
В заявлении на Россию бездоказательно возлагается ответственность за инцидент с беспилотниками в Польше, обвиняя Москву в «нарушении» международного права и устава ООН.
К заявлению, помимо стран-членов Европейского союза, присоединились Украина, США, Великобритания, Норвегия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея. Правительства этих стран утверждают, что Россия 19 раз нарушила воздушное пространство Польши и такой «провокацией» якобы вызвала «эскалацию» конфликта.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает крайне важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента с беспилотниками в небе Польши и сравнить с раздуваемым ажиотажем.
Напомним, Польша без всяких доказательств обвинила Россию в появлении беспилотников на своей территории. Полковник Виктор Баранец назвал произошедшее провокацией украинских властей, обратив внимание, что якобы русские дроны оказались пенопластовыми муляжами. Военкор KP.RU Александр Коц отметил, что эти БПЛА были без взрывчатки и вообще «заблудились». Колумнист Александр Гришин подробно рассказал, почему киевская провокация с дронами в Польше пошла не по плану.
Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш заявил общественности, что беспилотники, которые были сбиты в Польше, влетели именно со стороны Украины.
Тем временем генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не смог дать прямой ответ на вопрос, какая же все-таки страна стоит за инцидентом с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, однако заявил, что расследование этого ЧП до сих пор продолжается. Хотя до этого он делал поспешные выводы, обвиняя во всем Россию.