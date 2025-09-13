Reuters: страны G7 решили изучить способы помощи Украине за счет активов России

Президент России Владимир Путин в середине мая заявил, что ведущие экономики, выбирая конфронтацию с Россией, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить РФ. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».