Reuters: страны G7 решили изучить способы помощи Украине за счет активов России

Министры финансов стран G7 договорились изучить дополнительные механизмы финансовой поддержки Украины за счет замороженных российских активов, утверждает агентство Reuters. Соответствующие дискуссии было решено ускорить.

Также члены сообщества обсудили санкции и торговые меры в отношении России.

После 2022 года Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ. Их количество в Европейском союзе превышает 200 миллиардов евро. Российские политики неоднократно говорили, что противозаконное использование подобных активов недопустимо.

Президент России Владимир Путин в середине мая заявил, что ведущие экономики, выбирая конфронтацию с Россией, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить РФ. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.

Читайте материал «ВСУ атаковали беспилотниками Смоленскую область».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

