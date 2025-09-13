Оружие из будущего: поменяет ли японский рельсотрон правила войны на море

Решение США свернуть свою программу и сделать ставку на гиперзвук и лазеры говорит о том, что в Пентагоне просчитали риски и пришли к выводу, что на данном этапе эти направления перспективнее. Однако японский успех может заставить их пересмотреть свои планы. Вполне вероятен сценарий, при котором США, пользуясь теснейшим союзничеством, просто «возьмут готовое» у японцев, чтобы не отстать от Китая в этой символической гонке технологических престижей. Таким образом, японский рельсотрон — это скорее не «убийца авианосцев», а демонстрация высочайшего технологического уровня японского ВПК".