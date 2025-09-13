Оружие из будущего: поменяет ли японский рельсотрон правила войны на море

Японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) успешно завершило морские испытания электромагнитной пушки. Об этом рассказали в электронном издании «Military watch magazine». Испытания новой системы вооружения проходили в июне и июле на опытовом судне Морских сил самообороны Японии «Асука» и включали в себя успешные стрельбы на большую дальность. Впервые в ходе испытаний стрельба велась по цели — кораблю-мишени на определённой дистанции.
Рельсотроны используют электромагнитную силу для разгона и запуска высокоскоростных снарядов. Вместо порохового заряда вдоль двух проводящих рельсов с огромным ускорением движется снаряд (или проводящий элемент, толкающий его). Японский прототип, по данным ATLA, достиг дульной скорости, превышающей 2500 метров в секунду (9 Махов, более 10 тыс. км/ч). Для сравнения, снаряды современных танковых пушек развивают скорость 1750 м/с. Такая колоссальная скорость превращает за счет кинетической \энергии железную болванку в мощнейший снаряд, способный разрушать цели колоссальной энергией удара.
Эксперты уверены, что Япония и Китай действительно считаются лидерами в этой области. Китай еще в 2018 году продемонстрировал масштабный прототип рельсотрона, установленный на десантном корабле «Type 072III».
В то время как азиатские державы активно развивают эту технологию, США, которые были пионерами в этой области, фактически свернули свою программу морского рельсотрона в 2021 году. Официально — из-за технических сложностей, проблем с живучестью ствола и ограниченной дальности, но неофициально — из-за смещения приоритетов в сторону гиперзвукового оружия и систем лазерного вооружения.
Несмотря на впечатляющие характеристики, роль рельсотронов в будущих морских конфликтах может быть ограничена. Ожидается, что бои между современными флотами будут происходить на экстремальных дистанциях в 1000 километров и более, где рельсотроны, в силу баллистики своих снарядов, не могут эффективно работать (они не могут поражать цели за горизонтом без внешнего целеуказания). Именно поэтому Китай уже ввел в строй корабельные гиперзвуковые ракеты, а США и Япония активно работают над аналогами.
Здесь кроется ключевой момент. Япония имеет долгую историю передачи своих самых передовых оборонных технологий Соединенным Штатам Америки. Успешные испытания ATLA открывают значительную возможность для того, что отработанная и доведённая японская технология в конечном итоге будет передана ВМС США, что позволит им развернуть это оружие, минуя трудные этапы НИОКР. Это классическая модель разделения труда в рамках альянса: Япония разрабатывает технологию, а США масштабируют её производство и развёртывание.
Независимый аналитик Олег Иванов в своем канале рассказал, что пока что это оружие занимает очень специфическую нишу.
"Успешные морские испытания японского рельсотрона — это, безусловно, технологический прорыв, но его не стоит переоценивать в стратегическом плане.
С одной стороны, оно потенциально революционно для задач противоракетной обороны ближнего радиуса действия и противодействия асимметричным угрозам, например, для уничтожения низколетящих гиперзвуковых противокорабельных ракет, где кинетическая энергия снаряда может быть эффективнее ракет с малым радиусом поражения. Его преимущество — относительно низкая стоимость выстрела по сравнению с зенитной ракетой.
С другой стороны, заявления о том, что рельсотроны заменят ракеты в качестве основного ударного вооружения, сильно преждевременны. Их главный недостаток — прямая видимость до цели, что делает корабль-носитель уязвимым в борьбе с противником, обладающим дальнобойными ракетами.
Решение США свернуть свою программу и сделать ставку на гиперзвук и лазеры говорит о том, что в Пентагоне просчитали риски и пришли к выводу, что на данном этапе эти направления перспективнее. Однако японский успех может заставить их пересмотреть свои планы. Вполне вероятен сценарий, при котором США, пользуясь теснейшим союзничеством, просто «возьмут готовое» у японцев, чтобы не отстать от Китая в этой символической гонке технологических престижей. Таким образом, японский рельсотрон — это скорее не «убийца авианосцев», а демонстрация высочайшего технологического уровня японского ВПК".