Российские десантники заманили в засаду и взяли в плен группу офицеров ГУР Украины

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — сказал военный РИА «Новости».
По его словам, у офицеров ГУР Украины не осталось иного выхода кроме сдачи в плен после операции российских военнослужащих, выманивших противника на контролируемые ими позиции.
Ранее Life.ru рассказывал, как российским десантникам пришлось спасать желавшего сдаться в плен украинца, которого пытались убить сослуживцы. Дрон ВС РФ указывал дорогу до позиций, пока украинские беспилотники преследовали бойца ВСУ.