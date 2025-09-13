Ричмонд
Беларусь продолжит делиться с Польшей данными о воздушной обстановке

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Минск продолжит обмениваться информацией с Варшавой и балтийскими странами о воздушной обстановке, заявил временный поверенный в делах Беларуси при ООН Артем Тозик на заседании Совбеза организации.

Источник: Sputnik.by

Он обратил внимание на то, что белорусская сторона отвергает обвинения Польши, которые связаны с инцидентом с дронами. Тозик подчеркнул, что Беларуси «первая и, возможно, единственная, кто проинформировал польскую сторону о приближении беспилотников».

«Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польши и странами Балтии», — добавил он.

Происшествие с БПЛА.

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в ночь на среду в небе над Польшей были сбиты беспилотники. Позже он заявил, что БПЛА были «российскими», однако доказательств этому не привел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что руководство ЕС и Североатлантического альянса постоянно пытаются обвинить Москву в провокациях, но при этом не приводят аргументов.

В белорусском оборонном ведомстве обратили внимание на то, что оповестили польскую сторону о приближении неизвестных летательных аппаратов. Это позволило стране-соседке оперативно отреагировать и поднять в воздух свои дежурные силы. Часть беспилотников уничтожили силы ПВО Беларуси.

