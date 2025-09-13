Ричмонд
Российские войска ликвидировали пункт управления дронами ВСУ на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении экипаж российского танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» провел ювелирную операцию по уничтожению пункта управления БПЛА украинских вооруженных сил.

На Красноармейском направлении экипаж российского танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» провел ювелирную операцию по уничтожению пункта управления БПЛА украинских вооруженных сил. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

Слаженная работа танкистов началась с получения точных координат цели, переданных операторами разведывательных дронов. Заняв выгодную боевую позицию, экипаж танка открыл огонь, выпустив серию 125-мм осколочно-фугасных снарядов с расстояния около 10 километров.

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени с командного пункта. Это позволило танкистам добиться максимальной точности. После успешного поражения цели экипаж оперативно замаскировал боевую машину, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и тактической выучки.

«Мы с наводчиком работаем как единый механизм, — поделился командир танка Андрей Соловьев. — Я произвожу расчеты, передаю данные наводчику, он наводит орудие, и мы открываем огонь». По словам Соловьева, такая слаженность и точность позволяют эффективно поражать цели противника на значительном расстоянии.

Читайте также: Четвертый день подряд Белгородский регион подвергается массированной атаке вражеских беспилотников.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

