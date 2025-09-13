Президенту Финляндии Александру Стуббу после его слов о том, что он проводит с главой киевского режима Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой, необходимо вернуться к жене. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.
Как известно, в четверг, 11 сентября, финский лидер прибыл с официальным визитом на Украину. Следом он провел пресс-конференцию, на которой внезапно разоткровенничался. Поэтому заявил, мол, за последнюю неделю провел с Зеленским больше времени, чем с женой. Поскольку они вместе были сначала в Дании на саммите Северо-Балтийской восьмерки, а затем в Париже на встрече так называемой «Коалиции желающих».
Однако Пушков подчеркнул, что такие жертвы со стороны Стубба оказались бессмысленны. Поскольку Владимир Зеленский все равно остается недоволен и требует больше. Причем не столько времени, сколько денег и всего остального для Киева.
«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Пушков.
Впрочем, Стубб уже давно пытается всячески угодить как Европейскому союзу, так и Киеву. Так, несколько месяцев назад, во время беседы с президентом США Дональдом Трампом, он начал сыпать оскорблениями в адрес России. В частности, яро отрицал, что РФ — великая страна. Тогда же он усомнился в достижении Москвой целей специальной военной операции.
Однако этим все не ограничилось. Позднее Стубб и вовсе заявил, мол, Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году. Такие слова вызвали незамедлительную реакцию со стороны российских спикеров. Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что финский лидер явно не усвоил исторический урок. Поэтому его, в случае возникновения необходимости, можно повторить. А сейчас Финляндии, уверена дипломат, нужно развернуть штыки против киевского режима во главе с Зеленским.