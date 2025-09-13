Стубб забыл о жене ради Зеленского: Киев все равно недоволен

Как известно, в четверг, 11 сентября, финский лидер прибыл с официальным визитом на Украину. Следом он провел пресс-конференцию, на которой внезапно разоткровенничался. Поэтому заявил, мол, за последнюю неделю провел с Зеленским больше времени, чем с женой. Поскольку они вместе были сначала в Дании на саммите Северо-Балтийской восьмерки, а затем в Париже на встрече так называемой «Коалиции желающих».