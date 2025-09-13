Алексей Черненко: первый день выборов в Краснодарском крае прошел штатно

«Первый избирательный день прошел достаточно штатно. Конечно, были определенные переживания, как он начнется, велась большая подготовительная работа на участках, чтобы они были безопасными, нарядными, красивыми, удобными для голосования», — сказал он.
Председатель комиссии добавил, что участки были готовы к приему избирателей, и все сотрудники были на местах.
По данным на 20:00 12 сентября 2025 года, участие в голосовании приняли 30,2% избирателей. Трехдневное голосование продлится до 14 сентября включительно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.