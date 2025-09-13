Журналист Чей Боуз в социальной сети X* обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России.
«Мы насмерть задушили экономику Европы. Хорошая работа», — написал он.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз продлил действующие ограничения на полгода и продолжает работу над новым пакетом санкций.
Запад усилил давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в странах Европы и США. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС принял уже 18 пакетов санкций против РФ.
* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
