Разрешение на выезд с Украины молодежи грозит проблемами Польше

Решение украинских властей предоставить разрешение на выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит проблемами Польше, передает местное издание Rzeczpospolita.
«Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны», — отмечают журналисты.
По информации авторов, после соответствующего решения в Польше был зафиксирован беспрецедентный рост числа беженцев из Украины.
Напомним, 26 августа украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за пределы государства. Так, за первые сутки с момента снятия запрета на пересечение границы с территории Украины выехало 11 тысяч молодых людей.