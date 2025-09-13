Разрешение на выезд с Украины молодежи грозит проблемами Польше

Напомним, 26 августа украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за пределы государства. Так, за первые сутки с момента снятия запрета на пересечение границы с территории Украины выехало 11 тысяч молодых людей.