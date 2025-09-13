Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрешение на выезд с Украины молодежи грозит проблемами Польше

По данным Rzeczpospolita, был зафиксирован беспрецедентный рост числа беженцев из Украины в Польше.

Источник: Аргументы и факты

Решение украинских властей предоставить разрешение на выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит проблемами Польше, передает местное издание Rzeczpospolita.

«Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны», — отмечают журналисты.

По информации авторов, после соответствующего решения в Польше был зафиксирован беспрецедентный рост числа беженцев из Украины.

Напомним, 26 августа украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за пределы государства. Так, за первые сутки с момента снятия запрета на пересечение границы с территории Украины выехало 11 тысяч молодых людей.