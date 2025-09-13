Губернатор Кондратьев обратился к жителям Кубани в день рождения региона

Глава региона отметил, что за эти годы край прошел через многие испытания, но всегда уверенно развивался. Особую силу и устойчивость, по словам губернатора, региону придают трудолюбивые и преданные родной земле люди, которые демонстрируют единство в сложные периоды. Кондратьев подчеркнул преемственность поколений и современное стремление кубанцев трудиться на благо своего края и всей страны.