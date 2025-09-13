Ричмонд
Губернатор Кондратьев обратился к жителям Кубани в день рождения региона

Краснодарский край отмечает день рождения масштабными акциями.

Источник: KrasnodarMedia.su

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с 88-й годовщиной со дня образования региона. В своем обращении он поблагодарил кубанцев за вклад в процветание территории и пожелал благополучия и уверенности в завтрашнем дне, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Глава региона отметил, что за эти годы край прошел через многие испытания, но всегда уверенно развивался. Особую силу и устойчивость, по словам губернатора, региону придают трудолюбивые и преданные родной земле люди, которые демонстрируют единство в сложные периоды. Кондратьев подчеркнул преемственность поколений и современное стремление кубанцев трудиться на благо своего края и всей страны.

Праздничные мероприятия по случаю дня рождения Краснодарского края пройдут во всех муниципальных образованиях. Запланировано проведение более 1,5 тысячи тематических событий, включая церемонии подъема флага, вручения паспортов подросткам, а также массовые акции «Сильная Кубань — спортивная Кубань» (6+) и «Миг в истории Кубани» (6+). Жителей также ждут викторины, квесты, мастер-классы, экологические субботники и литературные вечера. В образовательных учреждениях состоятся открытые уроки по истории края, уроки мужества и торжественные линейки.

