Кадыров рассказал, как отреагировал на решение дочери уйти из политики: чем решила заняться Айшат

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение своей старшей дочери Айшат Кадыровой уйти из политики, поскольку «это не совсем женское дело». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, Айшат сама изъявила желание уйти с поста заместителя председателя правительства Чеченской Республики, а он дал на это свое согласие.
«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике… Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется», — приводит РИА Новости слова главы Чечни.
При этом Кадыров напомнил, что из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие его дочери.
Напомним, в феврале этого года 26-летняя Айшат заявила об уходе с поста заместителя председателя правительства республики. В своем заявлении она отметила, что работа в политике стала важным опытом для нее, а направление соцблока играет большую роль в развитии Чечни.