Кадыров рассказал, как отреагировал на решение дочери уйти из политики: чем решила заняться Айшат

«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике… Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется», — приводит РИА Новости слова главы Чечни.