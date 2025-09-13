Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров рассказал, как отреагировал на решение дочери уйти из политики: чем решила заняться Айшат

Рамзан Кадыров поддержал уход старшей дочери Айшат из политики.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение своей старшей дочери Айшат Кадыровой уйти из политики, поскольку «это не совсем женское дело». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, Айшат сама изъявила желание уйти с поста заместителя председателя правительства Чеченской Республики, а он дал на это свое согласие.

«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике… Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется», — приводит РИА Новости слова главы Чечни.

При этом Кадыров напомнил, что из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие его дочери.

Напомним, в феврале этого года 26-летняя Айшат заявила об уходе с поста заместителя председателя правительства республики. В своем заявлении она отметила, что работа в политике стала важным опытом для нее, а направление соцблока играет большую роль в развитии Чечни.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше