Sun: ФБР не исключают, что у убийцы Кирка был сообщник

ФБР проверяет, не было ли сообщников у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, утверждает The Sun.
Сотрудники спецслужб, как утверждается, просматривают видеозапись, позволяющую увидеть, как подозреваемый Тайлер Робинсон предположительно обсуждает стрельбу.
Американские агенты пока не получили доказательств, что камера домофона запечатлела именно Робинсона.
