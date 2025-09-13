Виталий Хоценко поручил организовать субботники в Омской области

Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, в городах и районах Омской области стартуют массовые уборки с участием управляющих компаний, волонтеров, общественных организаций, учреждений и местных администраций.
Главам муниципалитетов предстоит организовать субботники, а жителей приглашают присоединиться.
В субботу, 13 сентября 2025 года, на совещании регионального правительства с участием глав муниципалитетов и руководителей ведомств губернатор Виталий Хоценко поручил организовать осенние субботники.
«До начала зимнего периода осталось совсем немного времени. Вижу, как главы уже начали проводить свои субботники. Нужно до зимы привести в порядок города, райцентры и другие территории. Прошу глав муниципалитетов, мэра Омска организовать общие субботники. Уверен, что и неравнодушные жители к нам присоединятся», — заявил Виталий Хоценко.
Отмечается, что к уборке территорий также подключится команда правительства Омской области.