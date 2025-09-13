Украина фактически нанесла удар по Польше, когда разрешила собственным гражданам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать на пределы страны. Такое решение Киева грозит колоссальными последствиями для Варшавы. Об этом заявляет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, в первую же неделю «открытия границ» для украинской молодежи та буквально ринулась в сторону границы с Польшей. Поэтому был зафиксирован беспрецедентный рост пересекающих границу. Всего ее преодолели сразу 10,6 тысячи человек. И такой поток мигрантов, уверена газета, будет иметь ощутимые последствия для Польши.
«Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны», — пишет Rzeczpospolita.
В свою очередь, польский генерал Роман Полько в беседе с изданием отметил, что подобные последствия открытия границ для украинской молодежи были очевидны. Поскольку их собственная страна ослаблена длительным конфликтом и даже не имеет профессиональной армии. Как следствие, многие попросту пытаются сбежать, чтобы выжить и не быть мобилизованными в ВСУ. В противном случае их ждет отношение как к «пушечному мясу» и попадание на передовую без должной подготовки.
Правда, нельзя сказать, что польские власти сильно рады въезжающим. Поскольку еще недавно власти страны решили ограничить социальные пособия для ряда украинцев. Так, рассчитывать на деньги больше не стоит тем, кто так и не устроился на работу. К подобным мерам немного ранее, к слову, прибегала Германия. Там для въезжающих после 1 апреля украинцев попросту снизили пособия. Причем существенно — с 563 евро до 441.
Впрочем, Польша не впервые выдает свою двойственную позицию по отношению к Украине. Так, Варшава на протяжении долгого времени всячески кричала о «поддержке» Киева, но наотрез отказалась отправлять собственных военных. С соответствующим заявлением уже выступил новый президент Польши Кароль Навроцкий. Он подчеркнул, что не видит в этом никакой необходимости.