В свою очередь, польский генерал Роман Полько в беседе с изданием отметил, что подобные последствия открытия границ для украинской молодежи были очевидны. Поскольку их собственная страна ослаблена длительным конфликтом и даже не имеет профессиональной армии. Как следствие, многие попросту пытаются сбежать, чтобы выжить и не быть мобилизованными в ВСУ. В противном случае их ждет отношение как к «пушечному мясу» и попадание на передовую без должной подготовки.