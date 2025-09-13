Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Израиль не предупредил США заранее о ударах по лидерам ХАМАС в Катаре

Трамп выразил возмущение тем, что о готовящейся атаке он узнал не от Израиля, а от американских военных.

Источник: Аргументы и факты

Израиль не уведомил американские власти заранее о планируемых ударах по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, чтобы администрация президента США Дональда Трампа не смогла предотвратить операцию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«В администрацию Трампа не поступило вовремя никакой информации, которая позволила бы предотвратить атаку. Израиль уведомил военнослужащих США о готовящихся ударах всего за несколько минут до их проведения», — отмечает издание.

Высокопоставленный представитель Пентагона, чьи слова приводит газета, охарактеризовал операцию как «абсолютно немыслимую» и добавил, что отменить приказ было невозможно, поскольку информация поступила в последние мгновения перед запуском.

Собеседники WSJ также сообщили, что Трамп выразил возмущение тем, что о готовящейся атаке он узнал не от Израиля, а от американских военных.

Ранее Израиль назвал Генассамблею ООН «цирком» и отверг резолюцию о Палестине.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше