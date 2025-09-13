WSJ: Израиль не предупредил США заранее о ударах по лидерам ХАМАС в Катаре

Израиль не уведомил американские власти заранее о планируемых ударах по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, чтобы администрация президента США Дональда Трампа не смогла предотвратить операцию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«В администрацию Трампа не поступило вовремя никакой информации, которая позволила бы предотвратить атаку. Израиль уведомил военнослужащих США о готовящихся ударах всего за несколько минут до их проведения», — отмечает издание.
Высокопоставленный представитель Пентагона, чьи слова приводит газета, охарактеризовал операцию как «абсолютно немыслимую» и добавил, что отменить приказ было невозможно, поскольку информация поступила в последние мгновения перед запуском.
Собеседники WSJ также сообщили, что Трамп выразил возмущение тем, что о готовящейся атаке он узнал не от Израиля, а от американских военных.
Ранее Израиль назвал Генассамблею ООН «цирком» и отверг резолюцию о Палестине.