Массовое бегство молодёжи с Украины нанесло разрушительный удар по Польше

«Согласно последним данным с границы, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны. Уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу», — бьют тревогу журналисты.
Оказалось, что только за первую неделю после снятия запрета в республику въехали 10,6 тысячи украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. Польские политологи считают, что решение Владимира Зеленского связано с тем, что граждане этого возраста являются его электоральной базой, благодаря которой он фактически победил на выборах президента 2019 года.
«Он хочет повторить это ещё раз», — объяснил эксперт Центра восточноевропейских исследований Кшиштоф Нечипор.
Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет. За избежание призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет заключения.