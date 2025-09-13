Посол Аргентины Виейра заявил о прекращении «родильного туризма» из РФ

Аргентинские власти пересматривают миграционную политику: теперь подать заявление на гражданство страны сразу после рождения ребенка уже нельзя. Об этом заявил посол республики в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Посол сообщил об увеличении числа запросов на временное проживание от граждан России. Он отметил, что многие рассматривают рождение ребенка в Аргентине как возможность оформления гражданства для всей семьи.
Однако теперь подать заявление на получение гражданства сразу после родов нельзя: ранее СМИ писали о массовом приезде в страну беременных россиянок после начала спецоперации.
— Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе, — заявил Виейра в беседе с РБК.
Ранее миграционная служба Аргентины не впустила в страну шестерых беременных россиянок из-за ложного обозначения визита. Глава ведомства Флоренсия Кариньяно отметила, что россиянки признались, что приехали в страну не с целью туризма.
В связи с этим в стране приняли решение о приостановке и отмене действия вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка, а после уехали из страны.